Dernières publications

Thierry Luthi, Président de Report One

[Tribune] Data visualisation : levier de performance pour les directions financières

Les directions financières portent de plus en plus de responsabilités et 65% de celles des PME et ETI constatent des attentes plus fortes en termes de production et communication d’informations de gestion, financières mais aussi extra-financières...
[Tribune] Vers des modèles d’entreprise au-delà des étiquettes

Thierry Luthi, Président de Report One, souhaite mobiliser les chefs d'entreprises à développer les entreprises "hybrides", qui sont pour lui l'avenir. Dans un monde d’entreprise complexe, les étiquettes de « start-up », « PME », « ETI » ou encore « grand groupe » ont la vie dure.
