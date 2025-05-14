Dernières publications

Continental Automotive

Continental capitalise sur la connaissance avec les assistants virtuels

Pour faciliter la transmission de savoir-faire et de retours d’expérience, Continental, l’équipementier automobile a engagé une collaboration avec la start-up toulousaine, Simsoft Industry. À la clé : le développement d’assistants virtuels intelligents.
cerfacs

Le Cerfacs, un modèle original de mutualisation

Pionnier en matière de mutualisation dans le domaine du calcul intensif, le Cerfacs, créé initialement pour répondre aux besoins de l’écosystème toulousain, est aujourd’hui reconnu à l’international.
SICOVAL_UNE-IOT-Valley

L'IOT Valley passe à la vitesse supérieure

Dans le sillage de Sigfox, la TIC Vallée, renommée IOT Valley au printemps dernier, met un coup d’accélérateur avec le lancement de son « Connected Camp »
Tahar-Melliti-Indsutrie-du-futur-UNE

#SalonIndustrie2016 - Tahar Melliti (Alliance pour l'Industrie du Futur) "Embarquer les PME et ETI"

L’Alliance pour l’Industrie du Futur a été mise en place mi-2015 pour piloter le programme clé de la Nouvelle France industrielle destinée à relancer l’économie française.
