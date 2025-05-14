Dernières publications
Continental capitalise sur la connaissance avec les assistants virtuels
Pour faciliter la transmission de savoir-faire et de retours d’expérience, Continental, l’équipementier automobile a engagé une collaboration avec la start-up toulousaine, Simsoft Industry. À la clé : le développement d’assistants virtuels intelligents.
Le Cerfacs, un modèle original de mutualisation
Pionnier en matière de mutualisation dans le domaine du calcul intensif, le Cerfacs, créé initialement pour répondre aux besoins de l’écosystème toulousain, est aujourd’hui reconnu à l’international.
L'IOT Valley passe à la vitesse supérieure
Dans le sillage de Sigfox, la TIC Vallée, renommée IOT Valley au printemps dernier, met un coup d’accélérateur avec le lancement de son « Connected Camp »