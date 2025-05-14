Dernières publications

Analyse_Bale III IA Act DORA

Bale III, IA Act, DORA… comment le millefeuille administratif impacte le numérique du secteur financier

Face à la multiplication des réglementations, les chantiers, coûteux, s'accumulent. DSI et CDO des banques et assurances sont en ordre de bataille
Cyberguerre - les entreprises profitent dun exercice militaire

Cyberguerre : quand les entreprises profitent d’un exercice militaire

Du 5 au 9 février 2024, Cyber Humanum Est plonge une centaine d'étudiants nancéiens dans un conflit virtuel. L’occasion pour les entreprises partenaires de tester leurs systèmes de sécurité dans une situation de crise. Et de repérer de futurs talents.
IA générative sécuriser données entreprise

IA générative : Comment sécuriser les données en entreprise ?

Malgré les promesses de l’IA générative (IAG), les entreprises craignent pour la sécurité de leurs données. Des stratégies se développent pour minimiser les risques de faille. Avec plus ou moins d’efficacité.
Intelligence Artiicielle Prompter une compétence pas un métier

Intelligence artificielle : prompter, une compétence pas un métier

Avec le développement des modèles d’intelligence artificielle génératives (IAG) comme ChatGPT, une nouvelle profession a vu le jour : celui de prompt engineer. Il s’agit pourtant d’avantage d’une compétence à acquérir pour développer ses performances en entreprise que d’un métier à part entière.
