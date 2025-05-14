Cyberguerre : quand les entreprises profitent d’un exercice militaire

Du 5 au 9 février 2024, Cyber Humanum Est plonge une centaine d'étudiants nancéiens dans un conflit virtuel. L’occasion pour les entreprises partenaires de tester leurs systèmes de sécurité dans une situation de crise. Et de repérer de futurs talents.