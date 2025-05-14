Dernières publications
Mikkel Svane (Zendesk) : « Nous nous voulons un promoteur de la communauté des start-up »
Cette licorne de la Silicon Valley, spécialisée dans la gestion de la relation client (CRM) et de l'informatique décisionnelle (BI), très intéressée par l’intelligence artificielle, s’installera cet été à Station F, où elle incubera plusieurs start-up.
Cybermenace : Thales oeuvre pour un environnement optimal
Thales, le groupe d’électronique, a ouvert dans les Yvelines son nouveau centre dédié à la cybersécurité. Il compte parmi ses clients une trentaine de grands comptes, dont l’énergéticien Engie. La vue est panoramique. Du haut de son phare, Serge Tapia surveille des navires.
#CES2017 : La Poste veut s’inviter dans les foyers
Depuis 2015, le groupe La Poste a mis en place une politique d’accélération de start-up et PME dans l’internet des objets pour bâtir des services de proximité innovants. Cet accompagnement concerne en premier lieu, les sociétés oeuvrant dans l’e-santé, la silver économie et l’habitat.
Cédric Villani : "Il n'y a plus assez de matheux"… pour l’industrie numérique
Lauréat 2010 de la médaille Fields, l’équivalent des prix Nobel pour les mathématiques, le Français Cédric Villani estime que la France ne forme pas assez de matheux pour répondre aux besoins de l’industrie numérique.
Jim Goodnight (SAS) : « Les assistants vocaux vont démocratiser l'analytique »
En chiffre d'affaires, SAS est le plus gros éditeur américain de logiciels à ne pas être coté en bourse.
Lenovo met le big data au service de l'expérience client
Lenovo surveille ses utilisateurs à la loupe ! Depuis deux ans et demi, le premier fabricant mondial de PC a analysé les commentaires postés sur quelque 1700 forums où la qualité et l'usage de ses produits sont discutés.
Rachel Delacour (We Are Cloud), l’ascension fulgurante
Mi-octobre, le Californien Zendesk a acquis la pépite montpelliéraine We Are Cloud (Bime Analytics), cofondée par Rachel Delacour en 2009 et spécialisée en business intelligence.
Numa accélère désormais à Montpellier
Initié à Paris, le lieu d’innovation Numa s'associe à des entrepreneurs de l’agglomération montpelliéraine pour créer un premier accélérateur régional. Le fonds XLR Capital est à l'origine d'un projet qui vise à accompagner une dizaine d'entreprises tous les quatre mois.
Nicolas Mangon (Autodesk) : "Dans le BIM, il faut sans cesse améliorer l'interopérabilité"
A l'occasion du Salon BIM World qui s'ouvre les 6 et 7 avril à Paris, le directeur de la stratégie pour la division architecture et construction d'Autodesk, l'éditeur leader dans le BIM, aborde la question de l'interopérabilité.
InVivo installe un incubateur agro-digital à Montpellier
La plus grande coopérative agricole française InVivo investira une cinquantaine de millions d’euros dans des projets de croissance externe et d’accélération de start-up.
Tata Consultancy Services consacré au top de la satisfaction client en Europe
Le cabinet Whitelane Research vient, pour la troisième année consécutive, de consacrer l'Indien Tata Consultancy Services (TCS), comme entreprise de services la plus appréciée de ses clients européens avec une moyenne de 82% de satisfaction enregistrée
Education : nouveau raté pour les examens en ligne…
La deuxième session blanche d'épreuves classantes nationales informatisées (ECNi) pour les étudiants de médecine a planté lors de la dernière épreuve la semaine dernière.
Justice : les marketplaces montrent les muscles face à la distribution sélective
La société eNova Santé, éditeur de 1001pharmacies.com, vient de faire condamner Caudalie qui refusait aux pharmacies le droit de commercialiser ses produits via cette plateforme.
Etats-Unis : les clés d'une installation réussie
On dénombre 2 600 filiales d’entreprises françaises outre-Atlantique. Mais peu de sociétés – c’est particulièrement le cas des start-up – réussissent réellement leur entrée sur ce marché.
SAP lance une solution dédiée à la médecine et à la recherche
SAP Foundation for Health et SAP Medical Research Insight se veulent des aides à l'analyse en temps réel des données cliniques et génomiques des patients.
Jimmy Wales (fondateur de Wikipedia) : « Nous pouvons être ubérisés ! »
Bien sûr que nous pouvons être ubérisés ! Il y a toujours des évolutions technologiques qui peuvent le permettre. Aujourd’hui, tout le monde va de l’avant, et de plus en plus vite.
Pour des datacenters toujours plus près de l'utilisateur
Le think tank Data Center a présenté un plaidoyer pour des datacenters de proximité, lors du Digiworld Summit organisé par l'Idate à Montpellier du 17 au 19 novembre 2015.
E-santé : Doctolib lève 18 millions d'euros
Le fonds Accel et Nicolas Brusson (BlaBlaCar) rejoignent les fondateurs et Kerala Ventures au capital du spécialiste de la prise de rendez-vous médical.
Comment le cloud bénéficie à Microsoft et aux PME
Lancé il y a un an, Office365 permet au géant américain de gagner des parts de marché, et à certaines PME d'accélérer leur développement.
Marc Mossé (Microsoft) : "Windows 10 n'espionne personne. C'est faux et archi-faux"
Le directeur des affaires publiques et juridiques de Microsoft France répond à Marine Le Pen, présidente du Front national, qui accuse la firme américaine "d'espionnage généralisé des citoyens" dans une lettre ouverte à la présidente de la CNIL.
Ce qu’il faut retenir de la Microsoft WPC
Le grand rendez-vous annuel des partenaires de Microsoft a réuni quelque 12 000 entreprises, dont 200 françaises.
Plussh, le livestream depuis portable made in France cherche 1M€
Incubée au BIC de Montpellier, la start-up se pose sur le segment Periscope et Meerkat. Créée par trois journalistes, elle entend notamment proposer un service aux médias dans le cadre d'actualité chaude.
Airbus tête de pont de Computacenter
Le consortium aéronautique européen utilise les services de l’ESN britannique, qui vient d’aménager un centre de services partagés dans l’Hérault, pour relancer son activité hexagonale.
Nicolas Mangon (Autodesk) : « Faire de l’analyse prédictive sur la vie du bâtiment »
Le directeur de la stratégie pour la division architecture et construction du leader du BIM revient sur le changement de stratégie de l’entreprise.
Ces parlementaires qui prônent une refonte informatique du RSI
Le député du Gard Fabrice Verdier (PS) souhaite une révolution informatique au sein du RSI… Rapporteur auprès du Premier ministre sur des propositions de réforme du Régime Social des Indépendants (RSI), l’élu rendra lundi 8 juin un pré-rapport.