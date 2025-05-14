#CES2017 : La Poste veut s’inviter dans les foyers

Depuis 2015, le groupe La Poste a mis en place une politique d’accélération de start-up et PME dans l’internet des objets pour bâtir des services de proximité innovants. Cet accompagnement concerne en premier lieu, les sociétés oeuvrant dans l’e-santé, la silver économie et l’habitat.