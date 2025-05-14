[Tribune] Holacracy 5.0 : 7 super pouvoirs pour mieux engager les collaborateurs

Pour beaucoup d’entreprises, la question de l’engagement des collaborateurs est au cœur de la réflexion sur leur organisation. En cela, Holacracy – et plus particulièrement la nouvelle version Holacracy 5.0 – est une opportunité pour offrir à chaque collaborateur 7 super pouvoirs bien identifiés. Bernard Marie Chiquet, fondateur de l’institut iGi et créateur du management constitutionnel, nous livre son analyse.