Dernières publications

Alexandre-Lazarègue-Avocat-en-droit-du-numérique-et-droit-de-la-presse

Droit de la concurrence : faut-il démanteler les GAFAM ?

Faut-il démanteler les GAFAM ? Le Département de la justice américain a annoncé engager des poursuites contre Google pour atteinte au droit de la concurrence dans le but de préserver son monopole dans le domaine de la recherche et des annonces publicitaires en ligne. Alexandre Lazarègue, avocat spécialisé en droit du numérique et droit de la presse, livre son avis sur la question.
Réseaux-sociaux

Réseaux sociaux : quelle régulation pour sortir de la haine ?

Alexandre Lazarègue, Avocat spécialisé en droit du numérique et droit de la presse, revient sur le rôle des réseaux sociaux dans l’incitation à la haine, ayant conduit à l’acte terroriste envers Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie au collège du Bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.