Dernières publications
Les 3 clés essentielles pour optimiser les e-mails relationnels et transactionnels
Levier traditionnel mais pas le moindre, l’emailing demeure une carte à jouer indéniable dans la stratégie d’acquisition et/ou de fidélisation pour les entreprises.
Multicanal : à quand la fin de la mort préméditée des canaux ?
Le passage à la communication multicanale a parfois des airs de guerre de tous contre tous. Nous entendons certains spécialistes du webmarketing parler de la disparition programmée des supports papier pour mettre en avant leurs solutions d’emailing