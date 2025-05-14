Télésanté, consumérisation des soins et aide au diagnostic à base d’IA vont se développer rapidement en 2021

Les fortes demandes liées à la crise sanitaire mondiale de 2020 ont accéléré la transformation numérique. Diana Nole, Vice-présidente exécutive et directrice générale de la division Santé de Nuance, estime que si la pandémie parvient à être contenue en 2021, il faudra encore œuvrer à atténuer l'épuisement des soignants, à développer la numérisation du secteur de la santé et à renforcer la résilience financière des établissements.