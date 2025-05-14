Dernières publications
Protéger le cloud contre la menace DDoS
La migration vers le cloud est un sujet brûlant depuis plus de cinq ans. Chacun est au courant de la vaste adoption des services cloud par les entreprises de tous types et de toutes tailles.
Pourquoi les entreprises n’ont jamais été aussi vulnérables face aux attaques DDoS de grande ampleur
Récemment, nous avons été témoins d’un flux quasi ininterrompu d’attaques par déni de service distribué (DDoS).
L’intérêt financier de la protection DDoS
Les attaques DDoS ne cessent d’évoluer. Ces 12 derniers mois leur nombre et de leur taille ont considérablement augmenté. Les entreprises sont toutes dépendantes de leur connexion Internet, que ce soit pour générer leur chiffre d’affaires ou pour l’accès aux données et aux applications dans le cloud. La protection de leurs services internet contre les attaques par deni de service doit venir en tête de leurs priorités en matière de sécurité.
Eric Michonnet - Comment convaincre sa direction sur des enjeux de sécurité informatique
Les menaces auxquelles sont confrontés les exploitants de réseaux dans le monde entier – qu’il s’agisse de fournisseurs d’accès, d’entreprises, de prestataires cloud, d’hébergeurs ou d’opérateurs mobiles – ne connaissent aucun répit en cette nouvelle année.