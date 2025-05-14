Le potentiel des technologies autour de la mobilité électrique

La France a franchi la barre des 250.000 véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation en septembre dernier. Ce chiffre devrait atteindre 1,2 million d’ici 2023 d’après les ambitions du gouvernement annoncées dans le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Le développement de ces nouveaux moyens de transport décarbonés induit une hausse de la demande énergétique avec le rechargement des batteries, avec un risque de pics de consommation et, donc, de déséquilibrage du réseau.