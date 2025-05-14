Dernières publications

Marc Norlain, CEO et co-fondateur d’ARIADNEXT

[Tribune] PVID, un référentiel français en éclaireur pour l’Europe

Marc Norlain, CEO et co-fondateur d’Ariadnext relate l’avancée de la France dans la vérification d’identité, qui se dote en premier d’un référentiel d’exigences
Marc Norlain, CEO d’Ariadnext

E-résidence : faire rayonner la France sur la scène numérique

Alors qu’il reste complexe pour les étrangers de créer une entreprise française, l’Estonie délivre aujourd’hui des e-résidences aux entrepreneurs étrangers, qui accèdent ainsi au marché européen. Pour s’imposer sur la scène internationale en tant que « start-up  nation», la France doit suivre ce modèle, qui comprend un fort potentiel économique.
