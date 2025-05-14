E-résidence : faire rayonner la France sur la scène numérique

Alors qu’il reste complexe pour les étrangers de créer une entreprise française, l’Estonie délivre aujourd’hui des e-résidences aux entrepreneurs étrangers, qui accèdent ainsi au marché européen. Pour s’imposer sur la scène internationale en tant que « start-up nation», la France doit suivre ce modèle, qui comprend un fort potentiel économique.