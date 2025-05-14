[Tribune] Le secteur de la santé peut-il se prémunir contre les futures cybermenaces ?

L'une des leçons les plus fondamentales de la crise du Covid est que la santé doit toujours être une priorité pour les pays. Néanmoins, on observe, ces dernières semaines, avec notamment l’exemple de l'hôpital de Corbeil-Essonnes, que le secteur lui-même est désormais une cible privilégiée pour un autre type de menace extérieure : les cyberattaques. Dr. Kiri Addison, Senior Product Manager chez Mimecast, nous livre son analyse.