Dernières publications

Dr. Kiri Addison, Senior Product Manager chez Mimecast

[Tribune] Le secteur de la santé peut-il se prémunir contre les futures cybermenaces ?

L'une des leçons les plus fondamentales de la crise du Covid est que la santé doit toujours être une priorité pour les pays. Néanmoins, on observe, ces dernières semaines, avec notamment l’exemple de l'hôpital de Corbeil-Essonnes, que le secteur lui-même est désormais une cible privilégiée pour un autre type de menace extérieure : les cyberattaques. Dr. Kiri Addison, Senior Product Manager chez Mimecast, nous livre son analyse.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.