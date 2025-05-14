[Tribune] ISO 20022 : une migration complexe mais des opportunités

Pour Jérôme Perrot Audet, Senior Manager chez Square Management, nous vivons un changement majeur, une révolution dans le monde des paiements. En effet à la demande de la communauté bancaire, le Board de SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) a validé en septembre 2018 un plan de migration pour les paiements transfrontalier (Cross border) et les opérations de cash management, du protocole FIN vers la norme ISO 20022 à horizon novembre 2025. De mars 2023 à novembre 2025, il y aura donc une période de coexistence au cours de laquelle les clients seront à différentes étapes dans leur parcours d'adoption ISO 20022.