[Tribune] Pandémie et avènement des avis et retours clients : à la recherche d’authenticité dans les descriptions des produits

Les avis et notations étoilées sur les produits achetés semblent faire partie du quotidien et être anecdotiques. Pourtant, Emmanuel Gerbier, Director of Client Success EMEA chez Bazaarvoice, estime que les sous-estimer et les traiter sans apprécier leur apport stratégique serait une erreur.