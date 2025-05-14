Dernières publications
[Tribune] Les avis et notations sur les produits transforment les consommateurs en consom’acteurs
Emmanuel Gerbier, Director of client success EMEA chez Bazaarvoice examine comment les avis clients peuvent contribuer à un commerce et un e-commerce davantage éthique. Ces derniers peuvent renforcer la pertinence d’une décision d’achat et donc limiter les retours produits et toute la logistique que cela implique.
[Tribune] Pandémie et avènement des avis et retours clients : à la recherche d’authenticité dans les descriptions des produits
Les avis et notations étoilées sur les produits achetés semblent faire partie du quotidien et être anecdotiques. Pourtant, Emmanuel Gerbier, Director of Client Success EMEA chez Bazaarvoice, estime que les sous-estimer et les traiter sans apprécier leur apport stratégique serait une erreur.