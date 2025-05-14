Dernières publications
[Tribune] Quel est l'impact des jumeaux numériques dans la construction d'un monde durable ?
A l’origine adopté par le secteur de l’immobilier pour proposer des visites virtuelles de biens en période de pandémie et de confinement, la technologie des jumeaux numériques continue d'être adoptée à un rythme soutenu dans différents secteurs clés
[Tribune] Comment les jumeaux digitaux fournissent aux facility managers les bons outils pour le retour au bureau
James Morris-Manuel, EMEA Managing Director chez Matterport, explore ici la nécessité de planifier ce retour au bureau et revient sur la façon dont la technologie des jumeaux digitaux peut fournir les informations et la compréhension nécessaires pour y parvenir rapidement et efficacement.