Dernières publications

James-Morris-Manuel-Matteport

[Tribune] Quel est l'impact des jumeaux numériques dans la construction d'un monde durable ?

A l’origine adopté par le secteur de l’immobilier pour proposer des visites virtuelles de biens en période de pandémie et de confinement, la technologie des jumeaux numériques continue d'être adoptée à un rythme soutenu dans différents secteurs clés
James-Morris-Manuel-Matteport

[Tribune] Comment les jumeaux digitaux fournissent aux facility managers les bons outils pour le retour au bureau

James Morris-Manuel, EMEA Managing Director chez Matterport, explore ici la nécessité de planifier ce retour au bureau et revient sur la façon dont la technologie des jumeaux digitaux peut fournir les informations et la compréhension nécessaires pour y parvenir rapidement et efficacement.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.