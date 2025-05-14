[Tribune] La cyber-hygiène devient un impératif pour s’adapter à un univers de menaces post-pandémie

Il peut sembler quelque peu simpliste d’échanger sur le thème de la cyber-hygiène avec des DSSI. Mais au cours de ses années en tant que chercheur sur les menaces, et désormais à la tête d'une équipe mondiale de chercheurs, d'analystes de données et de professionnels de l’expertise post-incident, Derek Manky, Chief, Security Insights & Global Threat Alliances chez FortiGuard Labs affirme qu’une cyber-hygiène aléatoire constitue une menace critique.