Dernières publications
[Tribune] La cyber-hygiène devient un impératif pour s’adapter à un univers de menaces post-pandémie
Il peut sembler quelque peu simpliste d’échanger sur le thème de la cyber-hygiène avec des DSSI. Mais au cours de ses années en tant que chercheur sur les menaces, et désormais à la tête d'une équipe mondiale de chercheurs, d'analystes de données et de professionnels de l’expertise post-incident, Derek Manky, Chief, Security Insights & Global Threat Alliances chez FortiGuard Labs affirme qu’une cyber-hygiène aléatoire constitue une menace critique.
6 prévisions pour 2017 en matière de cybermenaces
Les vecteurs d’attaque se multiplient compte tenu d’innovations technologiques comme le cloud computing et les objets connectés. La pénurie de compétences en matière de cybersécurité et les pressions réglementaires restent des freins à une lutte efficace contre les cybermenaces.