Marc Landwerlin, directeur commercial grands comptes chez Insight

[Tribune] FinOps : la nécessité d’une gouvernance et d’un pilotage maîtrisés du cloud

Optimiser les coûts en matière de cloud : c’est le but de l’approche FinOps (contraction de “finances” et “opérations”). Elle vise ainsi à encourager la coopération et l’assimilation des moyens IT par les métiers, qui se positionnent comme précurseurs en matière d’innovation. Pour être performant sur le long terme, le FinOps doit cependant reposer sur une gouvernance et un pilotage pointus
