Dernières publications

Gunnar Peterson, RSSI chez Forter

[Tribune] Piratage de compte et usurpation d’identité : le nouveau fléau du retail

Selon une récente étude de Verizon, 61% des brèches de données sont dues à des identifiants compromis. C’est une tactique commune parmi les fraudeurs
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.