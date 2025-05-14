Dernières publications

Effet d’aubaine de l’IA : comment CIO et CDO peuvent-ils s’en saisir ensemble ?

La démocratisation de l’IA dans les entreprises vient percuter le rôle des CDO autant que celui des CIO. Et leur relation est à ce titre amenée à vite évoluer.
Problèmes IT 56 des employés souffrent en silence pour quelles conséquences

Problèmes IT : 56 % des employés souffrent en silence, pour quelles conséquences ?

Un article proposé par Nexthink dans le cadre de « What’s Next, CIO ? », l’observatoire DSI d’Alliancy. Tout au long de l’année, les partenaires de l’observatoire s'engagent à faire progresser l’écosystème du numérique par le partage de pratiques et la confrontation d’avis. Ils se mettent au service de la communauté des CIO pour leur permettre d’anticiper et d’incarner le changement dans leurs organisations.
