Nathan Howes, Director Transformation Strategy, Zscaler

Du travail à domicile au travail en tout lieu, il n’y a qu’un pas

Au premier semestre 2020, les entreprises à travers le monde ont dû rapidement étendre leur infrastructure de télétravail pour permettre à des équipes entières d’exercer leur activité depuis leur domicile.
La sécurité des accès de salariés mobiles est-elle impossible à garantir ?

La sécurité des accès de salariés mobiles est impossible à garantir, sauf à créer des accès directs aux applications grâce au Cloud. Le monde du travail évolue, et la plupart des entreprises se sont engagées sur la voie de la transformation digitale.
