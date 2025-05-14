Dernières publications

Grégory Garnier, Directeur Associé de Colombus Consulting Shift

Le programme relationnel : futur incontournable des politiques de fidélisation ?

L’arrêt du programme de fidélité de Décathlon en 2018 a relancé les débats de l’intérêt de nombreux programmes existants : ROI intangible, impacts faibles sur le taux d’attrition, inadéquation aux valeurs de la marque…  La plupart de ces politiques de fidélisation repose sur un programme transactionnel : les clients adhèrent, gagnent des points en achetant et obtiennent des récompenses financières.
