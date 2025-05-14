[Tribune] Les cyber-attaques saturent le système sanitaire : il est urgent de réagir !

Cyber-attaques contre les hôpitaux, vol de données sur les vaccins anti-Covid… les attaques numériques à l’encontre d’acteurs du secteur de la santé se sont multipliées ces derniers mois. Laurent Coulon, co-fondateur et président de Cognitive Companions, estime que ce n’est qu’un début, car d’autres secteurs pourraient bientôt être la cible d’attaques massives, coordonnées et aux dimensions géopolitiques. Et si, pour faire face à cette menace, il fallait envisager la problématique d’un point de vue plus systémique