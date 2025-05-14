Dernières publications
Bertrand Delcambre, monsieur numérique du bâtiment
Fort de 35 années au Centre scientifique et technique du bâtiment, dont une vingtaine à s’intéresser particulièrement à l’apport des outils numériques, Bertrand Delcambre souhaite faire émerger de nouvelles pratiques.
Datacenter : le défi énergétique
Consommation élevée, nécessité d’un approvisionnement sécurisé, impact sur l’environnement : la maîtrise de l’énergie représente un enjeu majeur pour les datacenters.
Energie - Optimiser les performances
Réseaux intelligents, big data, réalité augmentée… les nouvelles technologies investissent la filière de l’énergie. Objectif : gagner en compétitivité.
Les TIC s’emparent du volant
Poussée par les progrès technologiques et la pression croissante des utilisateurs, la voiture connectée entre en scène. Avec elle se dessinent de nouveaux enjeux, de nouveaux usages, mais aussi un écosystème en pleine mutation.
Environnement – Plus d’ « Apps » pour l’e-citoyen
Dans quel bac mettre une barquette en aluminium ? Où jeter ses piles usagées ? Quelle est la déchetterie la plus proche ? De plus en plus d’« apps », disponibles sur smartphone ou tablette, répondent à ces questions.
Voiture connectée : à chacun son style
Que l’on puisse relier son smartphone à son véhicule ou que ce dernier soit capable de transmettre directement des données via Internet, la voiture connectée est désormais une réalité. Mais l’homogénéité n’est pas de mise, à chaque constructeur sa solution. Quelques exemples.