Dernières publications
[Tribune] Souscrire à une cyberassurance, un challenge pour les entreprises
Lorsqu’il est question de cybersécurité, dirigeants d’entreprises et directeurs informatiques s’interrogent souvent sur les polices de cyberassurance. Tous craignent que leurs primes explosent et constatent une complexité croissante des procédures de souscription, avec un questionnaire de sécurité strict couvrant leurs pratiques internes, leur approche de gestion des risques et les initiatives qu’ils prennent pour réduire leur exposition au risque.
Durée de validité d'un mot de passe, les meilleures pratiques en 4 étapes
Quelle doit être la durée de validité d'une session et d'un mot de passe privilégiés ? Comme tout professionnel de la sécurité peut l'imaginer, il existe plusieurs approches et considérations à évaluer lorsqu'on essaie de déterminer quelle est la "meilleure pratique" pour définir la durée de validité des mots de passe et des sessions.