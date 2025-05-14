[Tribune] Souscrire à une cyberassurance, un challenge pour les entreprises

Lorsqu’il est question de cybersécurité, dirigeants d’entreprises et directeurs informatiques s’interrogent souvent sur les polices de cyberassurance. Tous craignent que leurs primes explosent et constatent une complexité croissante des procédures de souscription, avec un questionnaire de sécurité strict couvrant leurs pratiques internes, leur approche de gestion des risques et les initiatives qu’ils prennent pour réduire leur exposition au risque.