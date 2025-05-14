DRH face à la transformation numérique : de la gestion administrative au management des talents

Traditionnellement, le directeur des ressources humaines (DRH) et son département s'occupaient principalement de la partie administrative de la gestion de l'entreprise, telle que les contrats de travail, les fiches de paie, ou du développement (dans un sens comme dans un autre) de la masse salariale, par exemple les embauches ou les promotions.