Dernières publications

Olivier Binet CEO de Bridge

[Tribune] La facturation électronique va accélérer l’essor du paiement instantané

Tandis que le paiement instantané rencontre des difficultés techniques de déploiement, l'arrivée de la facturation obligatoire se profile comme un levier technologique
Olivier Binet, DG France de Finom

DRH face à la transformation numérique : de la gestion administrative au management des talents

Traditionnellement, le directeur des ressources humaines (DRH) et son département s'occupaient principalement de la partie administrative de la gestion de l'entreprise, telle que les contrats de travail, les fiches de paie, ou du développement (dans un sens comme dans un autre) de la masse salariale, par exemple les embauches ou les promotions.
