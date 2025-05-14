Dernières publications

Hendrik Witt, Chief Product Officer de TeamViewer

[Tribune] Metavers industriel : à la croisée du physique et du virtuel grâce à la réalité mixte

Les réflexions autour du métavers sont souvent centrées sur le consommateur à qui on propose de naviguer dans un monde peuplé d’avatars, avec des interactions sociales ou des activités commerciales qui se déroulent dans un environnement 3D. Cette expérience est permise grâce à un casque de réalité virtuelle qui connecte l’utilisateur à ce monde futuriste. Pour Hendrik Witt, Chief Product Officer de TeamViewer, en d’autres termes nous pourrions définir le métavers comme le résultat d’une convergence continue du monde physique et de l’Internet, optimisée par les technologies immersives.
