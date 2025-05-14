Dernières publications

Serge Masliah Corporate VP et Group Operations Officer

[Tribune] Dépendre, or not dépendre, that is the question

En 1776, La Richesse des nations d’Adam Smith énonçait que, dans le cadre d’une division internationale du travail, il convenait pour un pays de se spécialiser dans la production des biens où il est plus efficace que les autres. Depuis cette théorie des avantages absolus, l’économie mondiale a plébiscité le libre-échange à outrance, le développement de sources d’approvisionnement complexes et interdépendantes, ou encore la mise en concurrence d’acteurs économiques avec pour critère unique le prix.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.