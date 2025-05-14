[Tribune] Dépendre, or not dépendre, that is the question

En 1776, La Richesse des nations d’Adam Smith énonçait que, dans le cadre d’une division internationale du travail, il convenait pour un pays de se spécialiser dans la production des biens où il est plus efficace que les autres. Depuis cette théorie des avantages absolus, l’économie mondiale a plébiscité le libre-échange à outrance, le développement de sources d’approvisionnement complexes et interdépendantes, ou encore la mise en concurrence d’acteurs économiques avec pour critère unique le prix.