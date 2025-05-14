Dernières publications
Faut-il plus de « bien-être numérique » pour mieux sensibiliser à la cybersécurité ?
Notre chroniqueuse Diane Rambaldini explore le concept souvent mal employé de "bien-être numérique" et s'interroge sur l'impact qu'il peut avoir sur la sensibilisation des collaborateurs aux enjeux de cybersécurité
Lettre (secrète) d’un jeune demandeur d’emploi à son futur employeur
Réagissant à une enquête Ipsos, notre chroniqueuse Diane Rambaldini imagine comment un jeune professionnel pourrait faire comprendre le fossé des attentes entre son employeur et lui.
Hyperconnexion en milieu professionnel : quand faut-il s’en inquiéter ?
Notre chroniqueuse invitée Diane Rambaldini met face à face les phénomènes d’hyperconnexion décriés chez les plus jeunes et ceux constatés en entreprise. Elle attire l’attention sur cette problématique qui use les organisations à bas bruit.
Êtes-vous « bankable » auprès de vos (futurs) employeurs ?
En se projetant en 2035, notre chroniqueuse Diane Rambaldini s’interroge sur l’évolution des pratiques de recrutement qui consistent à analyser le profil sur les réseaux sociaux d’un candidat. Que dit la loi et comment s’assurer de l’image que l’on renvoie, au-delà de son CV ?
Quand les hommes désertent la cybersécurité. Petite histoire d’un monde parallèle…
Notre chroniqueuse Diane Rambaldini vous entraine au cœur d’une scène surprenante mais révélatrice, en creux, des défis du monde actuel de la cyber.
La Gen Z impolie ? « Je ne les supporte plus ! »
Suite à une anecdote amusante, notre chroniqueuse Diane Rambaldini revient sur les usages professionnels des jeunes talents dans l’entreprise. Alors, c’était mieux avant ? Et quelles seront les convenances demain ?
Piquante leçon sur la géographie de l’immatériel
Notre nouvelle chroniqueuse Diane Rambaldini raconte une expérience récente auprès d’un public de lycéens. En partant d’un simple message WhatsApp, elle plonge dans leur (mé)connaissance du monde numérique. Avec à la clé, un message pour les recruteurs.