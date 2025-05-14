Réagir face à une faille de sécurité : petit guide de survie juridique et organisationnel

A l’heure où les failles de sécurité et piratages informatiques se multiplient (sites web de rencontre, géants du web et fournisseurs de messageries, réseaux sociaux, sites internet étatiques, partis politiques,…), force est de constater que dans la précipitation liée à la recherche d’une solution technique, les obligations juridiques de l’entreprise victime d’une telle attaque sont parfois mises de côté. Or, les entreprises étant responsables de la sécurité de leur système d’information, de leur réseau, et des données qu’elles traitent, une réponse juridique et organisationnelle adaptée, au-delà de la gestion des aspects techniques, est nécessaire.