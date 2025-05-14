Dernières publications

Frédéric Saulet, Directeur Régional Europe du Sud de LogPoint

Comment réduire l'impact d’un Ransomware

Les rançongiciels figurent actuellement parmi les préoccupations majeures dans le monde de la sécurité informatique. Un logiciel malveillant prend en otage des données qui seront restituées contre une rançon. Le malware peut aussi bien chiffrer les données des disques durs locaux que celles de réseaux partagés à distance.
Threat Intelligence, l’autre face de la sécurité

Il existe presque autant de définitions de la Threat Intelligence que d’acteurs de la sécurité. La Threat Intelligence est la capacité à identifier sur son infrastructure les indices de compromission auxquels l’entreprise doit faire face.
La sécurité des opérateurs d’importance vitale mieux encadrée par la directive NIS

Le principe du SIEM (security information and event management), qui est de gérer les évènements du système d'information (SI), devient incontournable pour les opérateurs d’importance vitale (OIV).
