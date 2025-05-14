Comment réduire l'impact d’un Ransomware

Les rançongiciels figurent actuellement parmi les préoccupations majeures dans le monde de la sécurité informatique. Un logiciel malveillant prend en otage des données qui seront restituées contre une rançon. Le malware peut aussi bien chiffrer les données des disques durs locaux que celles de réseaux partagés à distance.