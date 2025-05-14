Guillaume Canu,

L’interdisciplinarité au cœur des transformations réussies

Transformation digitale des géants de l’énergie, distribution prochaine des fréquences 5G plus économes en énergie, développement des technologies de smart charging… Les passerelles entre révolution numérique et transition énergétique se multiplient. Elles illustrent une tendance de fond, qui doit guider et irriguer la transformation dite numérique des entreprises : aujourd’hui, une transformation réussie est une transformation augmentée d’un regard interdisciplinaire.