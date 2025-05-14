Trophées Alliancy : que deviennent les gagnants de 2023 ?

En décembre dernier, la première édition des Trophées Alliancy a récompensé six projets dans trois grandes catégories (Environnement, Inclusion, Confiance) après une sélection par un jury de responsables du numérique dans des grandes organisations. Six mois plus tard, ces gagnants font le point sur les retombées de leur victoire.