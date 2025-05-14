Dernières publications
Vers un futur du travail plus intelligent, rencontre avec Philippe Roncati
Philippe Roncati, l'actuel président de Kyndryl France revient sur les traces laissées par les deux années de pandémie dans cette émission Num4ever
Trophées Alliancy : que deviennent les gagnants de 2023 ?
En décembre dernier, la première édition des Trophées Alliancy a récompensé six projets dans trois grandes catégories (Environnement, Inclusion, Confiance) après une sélection par un jury de responsables du numérique dans des grandes organisations. Six mois plus tard, ces gagnants font le point sur les retombées de leur victoire.