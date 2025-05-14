[Tribune] Le réseau : maillon faible de la sécurité

Le réseau Internet que nous utilisons aujourd'hui date des années 60. A l’époque, ce système de communication avait été créé pour survivre à une potentielle guerre nucléaire. L’objectif était surtout de proposer des informations accessibles à tous, sur un réseau fiable, et ce en toute sécurité. Quarante ans plus tard, Internet est devenu un vrai produit commercial que le monde entier utilise pour s'informer et se divertir. Marc Lueck, RSSI EMEA Zscaler, nous livre son analyse.