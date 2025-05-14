[Tribune] Transformation Digitale : la fin des programmes digitaux, le début du “Dynamic Transformation Management”

Les dirigeants et directeurs de programmes digitaux sont pris dans un tourbillon permanent de contraintes et d'opportunités : les technologies évoluent constamment, la concurrence est de plus en plus agile et digitalisée, la crise sanitaire conduit à de nouvelles priorités et surtout à de l’incertitude, etc. Toutes ces raisons annoncent la mort des grands programmes de transformation digitale à moyen ou long terme. Yann Desjardins, Principal chez Devoteam Management Consulting estime qu’il convient de mettre en œuvre un pilotage dynamique de cette transformation.