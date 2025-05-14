Dernières publications

Sophie Dionnet, General Manager, Business Solutions chez Dataiku

[Tribune] Data analysts et data scientists : un duo essentiel pour un développement efficace de l’IA en entreprise

Sophie Dionnet, General Manager, Business Solutions chez Dataiku, estime que pour réussir leur transformation vers l’IA, les entreprises doivent s’assurer d’une bonne cohésion entre les métiers et les data scientists et data analysts. Pour cela, les professionnels de la donnée doivent comprendre toute la chaine de valeur de la data, depuis sa production jusqu’à son exploitation métier. Sans cette compréhension, l’entreprise perd les bénéfices de l’IA.
