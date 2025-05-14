[Tribune] Conformité RGPD : investir dans la gouvernance des données est non négociable

Jérémy Grinbaum, Area Vice President Europe du Sud et MEA Amplitude, revient sur l’enjeu majeur que représente une gouvernance des données efficace pour la conformité au RGPD, et ce, pour les entreprises de toutes tailles, secteurs et zones géographiques confondues. Il nous livre également des conseils afin de déployer une stratégie pertinente et relever les principaux défis liés à la gouvernances des données tels que la gestion d’énormes volumes d’informations et l’adoption d’une culture d’entreprise data-driven mettant l’accent sur la formation des équipes.