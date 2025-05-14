[Tribune] La biométrie dans les paiements, une commodité chère payée ?

La biométrie est de plus en plus présente dans nos vies, que ce soit pour déverrouiller son téléphone, s’authentifier sur les applications ou bien désormais pour réaliser un paiement. Cette généralisation s’explique par la sécurité induite par ce procédé de vérification, plus difficile à pirater qu’un mot de passe, ainsi que par sa commodité. En réalité, la sécurité apportée par la biométrie apparaît relative dans la mesure où un nombre accru de pirates, aux techniques plus pointues, réussissent aujourd’hui à contourner la protection apportée par la biométrie À l’heure où les cyber-attaques deviennent monnaie courante, est-ce raisonnable de mettre en jeu ses données biométriques par commodité ? Richard Suarez, Consultant senior chez Square Management, nous livre son analyse.