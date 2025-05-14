Article partenaire

L'automatisation des tests à l'âge de l'IA : de l'exécution à l'intelligence prédictive

Depuis plusieurs décennies déjà, l'automatisation des tests promet de libérer les équipes IT et QA des tâches répétitives. Pourtant, elle se heurte souvent à un paradoxe : maintenir ces automatisations demande parfois autant d'efforts que les tests manuels qu'elles doivent remplacer. L'intelligence artificielle est en train de briser cette impasse, en transformant radicalement la nature même de ce que signifie « automatiser ».