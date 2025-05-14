[Tribune] Repenser le Cloud : la montée en puissance des compétences FinOps

Ces dernières années, les débats autour du Cloud ont principalement porté sur les notions de rapidité, d’échelle et de maîtrise des coûts. Ces éléments restent cruciaux pour toute stratégie Cloud, mais le climat macroéconomique actuel contraint à élargir le débat. La valeur du Cloud doit être appréhendée désormais par l’ensemble de l’organisation – sur le plan opérationnel, financier, et au niveau des expériences client et collaborateur. Hervé Renault, VP Cloud pour VMware en EMEA, nous livre son analyse.