Dernières publications

Gabriel Frasconi Slack

[Tribune] Pourquoi le QG numérique améliore l'environnement de travail, pour le meilleur !

Proposer un environnement de travail flexible et hybride est désormais la norme. Alors que les dirigeants doivent modifier leur mode de management pour s’y adapter, ils doivent également être en mesure de fournir à leurs employés les outils et moyens technologiques permettant de gagner du temps et de donner le meilleur d’eux-mêmes, où et quand ils le souhaitent. Pour Gabriel Frasconi, DG France de Slack, concrètement, la mise en place d’un QG numérique, c'est-à-dire un espace centralisé qui simplifie et fluidifie les échanges professionnels avec toutes les parties prenantes, internes comme externes à l’entreprise, apparaît comme de plus en plus indispensable.
Gabriel Frasconi Slack

[Tribune] Améliorez l’expérience collaborateur pour valoriser les talents !

Gabriel Frasconi, Directeur Général France de Slack, explique comment améliorer l’expérience collaborateur pour attirer, valoriser et fidéliser les talents
Gabriel Frasconi Directeur Europe du Sud et Europe Centrale

De la nécessité de placer le client au cœur de l’entreprise pour passer à l’économie des attentes

Depuis 5 ans, les entreprises novatrices comme Uber, Airbnb, Amazon, Dropbox, etc., ont compris que les consommateurs voulaient davantage être connectés avec les marques.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.