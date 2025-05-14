[Tribune] Pourquoi le QG numérique améliore l'environnement de travail, pour le meilleur !

Proposer un environnement de travail flexible et hybride est désormais la norme. Alors que les dirigeants doivent modifier leur mode de management pour s’y adapter, ils doivent également être en mesure de fournir à leurs employés les outils et moyens technologiques permettant de gagner du temps et de donner le meilleur d’eux-mêmes, où et quand ils le souhaitent. Pour Gabriel Frasconi, DG France de Slack, concrètement, la mise en place d’un QG numérique, c'est-à-dire un espace centralisé qui simplifie et fluidifie les échanges professionnels avec toutes les parties prenantes, internes comme externes à l’entreprise, apparaît comme de plus en plus indispensable.