E-mail
Profil Instagram
Profil LinkedIn
Site web
Profil Twitter
Chaîne YouTube
17 février 2026
Transformations numériques
Technopolitique
Points de vue
Les faiseurs
Défis
Agenda
Kiosque
Dernières publications
Odile Grassart (Société générale) : « La banque est un terrain de jeu extraordinaire »
La Société générale compte recruter en France près d’un millier d’informaticiens cette année, dont 550 CDI, autant qu’en 2014.
Devoteam : une démarche commerciale collaborative
Devoteam fédère la quasi-totalité de ses 3 900 collaborateurs autour de Weez, réseau social interne, basé sur la technologie Jive.
À la une
Transformations numériques
Technopolitique
Les Faiseurs
Ressources
Ressources
Organisations
Guides & Carnets
Soumettre un article
Soumettre une organisation
Défis
Informations
À propos
Nous contacter
Informations légales
CGV
Politiques de protections de vos données
© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par
Omerlo
.