Odile Grassart (Société générale) : « La banque est un terrain de jeu extraordinaire »

La Société générale compte recruter en France près d’un millier d’informaticiens cette année, dont 550 CDI, autant qu’en 2014.
Devoteam : une démarche commerciale collaborative

Devoteam fédère la quasi-totalité de ses 3 900 collaborateurs autour de Weez, réseau social interne, basé sur la technologie Jive.
