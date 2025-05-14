Dernières publications

[Tribune] Les ESN, nouvel eldorado des fonds de LBO ?

Si l’après-crise 2008 a apporté son lot de changements, la crise de 2020 a révélé l’extraordinaire potentiel du secteur des ESN porté par le développement accéléré du numérique.
[Tribune] Covid-19 et télétravail : trois conséquences majeures qui impactent les entreprises de services IT

Avec la crise sanitaire qui a frappé de plein fouet notre pays, le secteur de l’IT a dû repenser son mode de fonctionnement, au même titre que de nombreuses autres industries. Si la crise aurait pu nous faire croire à un arrêt brutal de tous les projets IT, il en est finalement autrement. Jean-Philippe Couturier, Administrateur de Syntec Numérique et CEO de Whoz nous livre son analyse.
