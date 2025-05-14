La génération freelance : pourquoi les moins de 30 ans adoptent-ils ce modèle de travail ?

Le freelancing est devenu bien plus qu'une simple alternative au salariat traditionnel. En France, il s'impose comme un choix de carrière à part entière, notamment chez les jeunes de moins de 30 ans. Pour cette génération, la quête de flexibilité, d'autonomie et d'équilibre entre vie professionnelle et personnelle est un véritable enjeu. Ce modèle permet à ces jeunes talents de définir leur propre rythme de travail, d'explorer diverses opportunités et d'élargir leurs compétences sans les contraintes d'une hiérarchie rigide.