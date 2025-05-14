Dernières publications
Après le Sommet de l'IA, des investissements rapides et massifs dans l'IA responsable doivent avoir lieu
Dans sa nouvelle chronique, Frédéric Bardeau épingle le caractère trop flou des engagements pris lors du Sommet pour l'action de l'IA, qui s'est tenu à Paris du 10 au 11 février. Il appelle à la mise en place de mécanismes et de financement très concrets pour obtenir des résultats.
L'Intelligence artificielle, ses biais et les nôtres
Dans sa nouvelle chronique, Frédéric Bardeau revient sur la difficile question de la détection et de l’encadrement des biais de l’intelligence artificielle. Une interrogation qui appelle à une réflexion plus générale selon lui.
Avec l’IA générative, restons sobres et frugaux !
Notre chroniqueur Frédéric Bardeau revient sur le difficile sujet de l’engouement envers l’IA générative et s’interroge sur les caractéristiques d’une « adoption responsable ». Avec un message pour les professionnels de l’IT et du digital : vous avez tout intérêt à ne pas rester passif sur le sujet.
Episode 2/4
L’IA générative : enfin une interface humain-machine universelle ?
Notre chroniqueur invité Frédéric Bardeau, détaille à quel point l’IA générative change la donne pour les interfaces auxquels nous sommes habitués au quotidien. Alors, les « incantations bravaches » sur l’usage général, peuvent-elles se traduire en réalité au bureau ?
L’urgence de « l’IA générative for good »
Alors que l’IA générative est devenue en quelques mois un sujet de forte attention pour tout type d’organisation, notre chroniqueur invité Frédéric Bardeau se désole du manque d’engagement pour « l’IAG for good et for green » et appelle à inverser la tendance.
IA génératives : quels impacts sur les métiers, les compétences et le recrutement dans la Tech ?
Notre chroniqueur Frédéric Bardeau analyse ce que l’ascension fulgurante des modèles « foundration » de type GPT provoque comme effets de bord dans le paysage technologique. Il détaille en particulier l’évolution des rapports de force autour des emplois IT.
Faire face à l’obsolescence programmée des compétences informatiques et numériques
Dans sa première chronique pour Alliancy, Frédéric Bardeau (Simplon) analyse les risques de l’inaction face à la problématique insidieuse de l’obsolescence des compétences dans un monde en perpétuelle accélération. Une question de productivité, mais aussi de justice sociale.