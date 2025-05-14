Avec l’IA générative, restons sobres et frugaux !

Notre chroniqueur Frédéric Bardeau revient sur le difficile sujet de l’engouement envers l’IA générative et s’interroge sur les caractéristiques d’une « adoption responsable ». Avec un message pour les professionnels de l’IT et du digital : vous avez tout intérêt à ne pas rester passif sur le sujet.