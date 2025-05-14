Dernières publications

Transformation digitale de la finance

[Tribune] Transformation digitale de la finance : les 6 clés qui ouvrent les portes du futur

À en croire une étude de l’an dernier du cabinet Mazars et de l’association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFCG), très peu d’entreprises françaises de plus de 50 salariés ont adopté une automatisation complète de leurs processus comptables (seulement 10%).

Transformation de la DSI : l'automatisation à toutes les sauces

Face à la concurrence des nouveaux acteurs du Cloud et pour préserver sa légitimité auprès de ses clients internes, le département informatique est au pied du mur.
Jean-Claude Bellando - Face aux fuites d'identité dans le cloud, l'entreprise doit adopter le rôle de fournisseur d'identité

Un grand nombre d'internautes a déjà utilisé les boutons Facebook, Twitter ou Google Apps, disponibles sur les sites Web, pour se connecter à des services tiers.
