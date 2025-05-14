Dernières publications
Les robots livreurs du dernier kilomètre
Dans des métropoles déjà saturées, l’automatisation devient une réponse au défi du dernier kilomètre. La Poste et d’autres s’essaient aux drones et robots livreurs pour répondre à l’accroissement de l’e-commerce.
Plus le code sera partagé, moins les ressources seront gaspillées
« We have a mission ! » C'est par ces mots que commence la description des projets inscrits sur Open Collective, la plateforme de crowdfunding, lancée en mars dernier par Xavier Damman*, fondateur de Storify.
John Maeda (designer) : « La créativité peut se mesurer en milliards de dollars »
Design et Tech, l'âge d'or ! Nous avons rencontré Dr John Maeda, spécialiste du design de renommée internationale, à Milan lors de la conférence « Design in the Age of Experience »
Cinq partenaires autour de la création - dont Vivendi - à bord du Cargo
Pour le lancement officiel de sa deuxième vague d'appel à candidatures, Paris&Co avait réuni les cinq « membres fondateurs » de sa plateforme d'innovation « Contenus numériques et industries créatives ». Celle-ci occupe 2500 mètres carrés au sein du Cargo (75019).
Engie récolte les premiers fruits de sa politique d'innovation
Pour s'imposer comme « leader de la transition énergétique », Engie fait le pari de l'innovation. Outre la création d'un fonds, le groupe s'est ouvert, depuis deux ans, à l’écosystème de start-up.
#SWW16 Dassault Systèmes accélère dans l'IoT et dévoile la stratégie cloud de SOLIDWORKS
Du 31 janvier au 3 février, Dassault Systèmes (DS) organisait à Dallas, Texas, le 18ème rassemblement annuel des utilisateurs et partenaires de sa solution de construction assistée par ordinateur (CAO).
#CES2016 - Olivier Ribet (Dassault Systèmes) : « Il faut tout repenser depuis la conception jusqu'à l'expérience client »
Olivier Ribet, vice-président chargé de l’industrie high tech de Dassault Systèmes (qui avait un stand pour la 1ère fois au CES 2016), revient sur ce qui l’a marqué durant ces quelques jours de folie numérique outre-Atlantique.
#CES2016 - 5 start-up « Santé »
Découvrez à travers ce diaporama 5 start-up "santé" à ne pas manquer !
#CES2016 - Eridanis et Sen.se mettent en scène leur complémentarité
Pour les deux sociétés, Eridanis et Sen.se, c'était l'occasion d'afficher leur rapprochement six mois après l'annonce du rachat de 80 % du capital de Sen.se, par Eridanis, société de conseil dans l'Internet des objets.
#CES2016 - Cinq start-up B2B au cœur de la French Tech
Au cœur de l'Eureka Park, une intense activité régnait autour des 22 start-up sélectionnées par Business France, chacune dans leur stand de 9 m² avec le logo French Tech en transparence...
#CES2016 - La Poste, capitaine de « l'Equipe de France » de l'IoT
La Poste a créée l’événement au CES 2016 : 16 start-up, 4 industriels et 2 universités partenaires, le tout sur un stand cinq fois plus étendu qu'en 2015...
#CES2016 - Olivier Ribet (Dassault Systèmes) : « Pour comprendre la 3D, il faut plonger dedans »
Trois questions à Olivier Ribet, vice-président High-Tech Industry de Dassault Systèmes, présent au CES 2016 de Las Vegas.
Signature électronique : La France se voit leader en Europe
Clarification de la réglementation, simplification des solutions... Toutes les conditions semblent réunies pour que la signature électronique se démocratise au quotidien.
Portrait-robot du freelance IT
Après avoir interrogé un panel de 20 000 utilisateurs (sur 35 000 profils inscrits) la plateforme de recrutement ITProfil.com a réalisé son premier baromètre des freelances.
Hervé Sortais (Wipro France) : « Nous voulons tripler notre chiffre d'affaires en France »
Hervé Sortais, nouveau directeur France de l’ESN indienne Wipro, nous dévoile la stratégie qu'il a mise en place depuis son arrivée en août 2014.
Airbus lance BizLab, son accélérateur de start-up
A Toulouse, Airbus a lancé son propre accélérateur, BizLab, une structure où des start-ups et des « intrapreneurs » vont travailler ensemble afin d’accélérer la mise sur le marché de leurs idées innovantes.
Flashgap lève 250 000 € après 3 mois
Avec plus de 90 000 téléchargements en 3 mois, Flashgap, à mi-chemin entre Snapchat et iCloud, pourrait bien révolutionner le partage de photos entre amis.
PRIX INNOVATION 2015 - Signer vos documents RH en un clic
PeopleDoc et OpenTrust offrent une solution de signature électronique (en mode cloud), qui permet à chacun de signer son contrat de travail ou tout autre document RH, en tout lieu et à tout moment depuis n’importe quel terminal fixe ou mobile.
Toulouse veut générer des champions
Jean-Pierre Bayol, directeur général de Digital Place, cluster numérique de la région Midi-Pyrénées, également vice-président de France IT, revient sur les fondements de la dynamique en cours dans la « ville rose ».
Digital Aquitaine, c'est parti
Le pôle numérique régional, Digital Aquitaine, vient d’être lancé. Ce « super » cluster veut fédérer la filière pour renforcer la visibilité internationale autour de quatre domaines : l’e-commerce, l’e-santé, les transports intelligents et l’électronique.
Le Cirque du Soleil tourne avec SAP
Alors qu'elle souffle ses 30 bougies, cette petite multinationale du divertissement s'appuie sur les solutions cloud de SAP pour gérer ses talents, ses achats et ses déplacements.
30 start-up qui montent dans le big data
Notre précédent diaporama était consacré aux 20 personnalités qui comptent dans l'Internet des objets. Pour cette nouvelle sélection de start-up françaises, nous sommes allés creuser du côté du big data.
20 personnalités françaises qui comptent dans l’Internet des objets
Notre nouvelle édition d'Alliancy, le mag (N°7) consacre son principal dossier aux objets connectés. Une filière émergente où les innovateurs français excellent.
PRIX INNOVATION 2013 ex aequo : éviter l'explosion des coûts à l'étranger
Pour offrir aux entreprises un outil de monitoring en temps réel Saaswedo, le spécialiste de l’optimisation des dépenses télécoms, s’est associé à DataMi, un spin off du laboratoire de recherche de l’université américaine Princeton.