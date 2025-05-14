[Tribune] Le CyberScore : un premier pas nécessaire pour informer les citoyens sur le sujet des données personnelles

Fin octobre 2020, le Sénat a adopté une proposition de loi ouvrant la voie à la mise en place d’un “CyberScore” destiné à certifier la sécurité des plateformes à destination du grand public pour un meilleur respect de la vie privée. Une initiative bienvenue, mais qui ne doit être qu’une première étape. Une analyse de Matthieu Daguenet, co-fondateur et CEO de Little Syster.