Benoit Marcellin

Diplômé de l’EDHEC Business School, Benoît Marcellin possède plus de 20 ans d’expérience dans le marketing, la connaissance client et le développement commercial.

Directeur Général de Nomination, spécialiste de la data B2B et de l’intelligence commerciale, il accompagne les entreprises dans l’optimisation de leurs stratégies de prospection et de croissance.

Passionné par les évolutions du marketing et de la vente, il s’intéresse particulièrement aux enjeux de la data, de l’intelligence artificielle et de la performance commerciale.