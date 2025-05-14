Dernières publications

Lori Witzel TIBCO Software

[Tribune] La réglementation de l’usage de l’IA un enjeu mondial auquel s’attèle d’ores et déjà l’Union européenne

Pour les professionnels des données, les règles, la gouvernance et la conformité ne sont pas de nouvelles prérogatives ; elles ont été assimilées avec la mise en place de la RGPD. En revanche, il y a quelque chose de nouveau et d'aussi important qui se profile à l'horizon. Lori Witzel, Director of Research for Analytics and Data Management, TIBCO Software nous livre son analyse.
