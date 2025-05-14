Dernières publications
SmartHome - La maison à notre écoute
Des briques d’intelligence artificielle intègrent un nombre grandissant d’équipements domestiques, laissant présager une nouvelle ère pour le marché de la domotique. Système de chauffage, réfrigérateur, aspirateur… cette technologie s’immisce partout, pilotée de plus en plus à la voix.
Véhicules autonomes - le conducteur, toujours maître à bord ?
À l’horizon 2020, il sera possible de se laisser conduire par sa voiture et de lui parler comme à un être humain. Face à cette révolution technologique, l’industrie automobile fait de la résistance pour ne pas laisser la voiture du futur aux mains des Gafa.
Lionel Ploquin, l’administrateur des données à Bercy
Répertorier, classer, puis ouvrir les millions de données dont dispose la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Telle sera la mission de Lionel Ploquin… Un vaste chantier, sachant que cette administration gère les impôts, mais aussi la fiscalité des collectivités...
Social learning : les salariés, acteurs de leur formation
Après les serious games, les Moocs, voici le salarié qui forme ses collègues, en réalisant ses propres vidéos pédagogiques. Une formule qui a déjà conquis Orange, Leroy Merlin ou Airbus…
Infographie - Le drone professionnel décolle
La France, compte 2 200 opérateurs de drones, ce qui fait d'elle le premier pays d'opérateurs de drones en Europe.
Industrie - Les drones foncent dans le BtoB
Prises de vues aériennes, relevés topographiques, inspections d’ouvrages et, peut-être livraison de colis, ces petits aéronefs sont sortis de la phase expérimentale pour devenir un outil courant dans certaines filières.
Aides : en route vers l'usine du futur
Prendre le chemin de l’usine du futur n’est pas forcément chose aisée pour une entreprise. Quelles démarches adopter ? Vers qui se tourner ?
PRIX CROISSANCE 2015 – Optimiser la production des carrières grâce aux drones
Redbird et le Groupe Monnoyeur font évoluer la gestion des carrières de roches grâce aux données aériennes collectées par les drones civils.
Le big data : un défi pour les PDG
Pour François Bourdoncle, président de la société FB&Cie et co-fondateur d’Exalead, toutes les grandes entreprises françaises n’ont pas encore pris conscience de l’enjeu stratégique du big data.
Entretien avec Frédéric Serre - Co-fondateur et président du directoire de Delta Drone
Le déclic a été la conclusion d’un rapport de 2010 rédigé par la Direction générale des entreprises (DGE). Il prédisait que le drone sera à l’aéronautique ce qu’est devenu le téléphone mobile à la téléphonie fixe.